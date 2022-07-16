Стала відома причина смерті першої дружини Трампа [ Редагувати ]
Перша дружина Дональда Трампа Івана померла внаслідок нещасного випадку, через який вона отримала несумісні з життям травми тулуба. Про це йдеться у заяві головного судмедексперта Нью-Йорка, повідомляє The New York Times.
Джерела газети у правоохоронних органах повідомили, що поліція вивчає, чи не впала 73-річна колишня дружина Трампа зі сходів у своєму будинку. Інший співрозмовник газети повідомив, що в будинку не було слідів злому.
Івана Трамп (у дівоцтві Зельничкова) народилася 20 лютого 1949 року у місті Злін на південному сході Чехії. Вона була інструктором з лиж, дизайнером одягу, займалася проектами у будівельному бізнесі, працювала моделлю, написала кілька книг.
Її шлюб із Дональдом Трампом тривав з 1977 по 1992 рік. Вона народила йому троє дітей: Дональда Трампа-молодшого, Іванку Трамп і Еріку Трамп.
Івана Трамп
Нагадаємо, що Дональд Трамп назвав війну в Україні геноцидом.
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