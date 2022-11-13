Тіффані з нареченим і батьками

Молодша дочка 45-го президента США Дональда Трампа Тіффані вийшла заміж за 25-річного мільярдера Майкла Булоса. Про це повідомляє журнал People.

Весілля зіграли на віллі Mar-a-Lago колишнього американського лідера у Палм-Біч (Флорида), де і провела дитинство наречена.

Обранцем 29-річної доньки Трампа став Майкл Булос - син заможного вихідця з Лівану, який володіє бізнесом у Нігерії.

Пара познайомилася у 2018 році у клубі на грецькому острові Міконос. Пропозицію Булос зробив Тіффані у Рожевому саду Білого дому в січні 2021 року. Тоді він вручив коханій діамантове кільце, вартістю $1,2 млн.

29-річна Тіффані народилася у шлюбі Дональда Трампа з актрисою Марлою Мейплз, який тривав з 1993 по 1999-й рік. У неї ще є четверо зведених братів і сестер: Дональд Трамп-молодший, Іванка, Ерік і Беррон.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року "Подробиці" писали про весілля дочки мільярдера Білла Гейтса.