День велосипедиста відмічають сьогодні в Україні. Традиційно до цього дня активісти влаштували у столиці флешмоб - велосипедом на роботу. Мета акції заохотити людей переходити на велосипеди і обирати саме цей вид транспорту у місті. Як все відбувалося - бачила Магда Кривовяз.

У свої сімдесят Сергій Сергійович щодня їздить на двоколісному. І так уже майже 45 років. Каже, велосипед - це запорука здоров'я. Не завада літньому спортсменові ані дощ, ані сніг. І для кожної пори року у нього окремий байк.

"У мене п'ять велосипедів, у мене два літніх, один зимовий і два у дружини. Велосипед взимку має бути широким і такими шинами рефрованими, аби можна було їхати по снігу", - говорить Сергій Левченко, велосипедист.

Це велосипед-трансформер. Складеним його можна використовувати навіть як стілець.

"Він дуже маленький, навіть коли в часи пік у метро я з ним заходжу - і нікому не заважаю".

Сергій Сергійович не пропускає жодної акції на підтримку велосипедистів. От і сьогодні долучився до флешмобу - "Велосипедом на роботу". Уже традиційно його починають сніданком на Майдані Незалежності. Саме сюди з усіх куточків Києва з'їжджаються велосипедисти, щоби привернути увагу до веложиття та продемонструвати, що у столиці можна їздити двоколісними - щодень.

"Я викладач вчителька і знаєте підручники, зошити ручки вся моя підготовка легко вміщується у моєму портфелі все абсолютно нормально, навіть батьки нормально ставляться коли я приїжджаю до них на заняття і поруч велосипед стоїть в коридорі, все добре", - говорить Анастасія Коряк, велосипедистка.

"На роботу у мене виходить 18 км, десь 40 км в день. Можна в звичайному кежуал, в діловому стилі також їздити на велосипеді - це можливо. Катаю 20 років, переваги це швидше, це зручніше, це екологічніше", - говорить Олександр Корчагин, велосипедист.

А головне на велосипеді можна уникнути тисняви на дорозі чи штовханини у громадському транспорті, та зробити місто екологічнішим.

"Сьогодні автівки забирають досить багато простору. Все більше людей приїздить велосипедом у місто. Минулого року на 40% підвищилося користування велосипедом у Києві це при тому, що за останні 3 роки не було створено жодного веломаршруту", - говорить Анастасія Макаренко, директорка асоціації велосипедистів Києва.

Пришвидшити розвиток велоінфраструктури в Україні це основний сьогоднішній меседж від усіх активістів. Наостанок учасники флешмобу роблять спільне фото та - вирушають до своїх офісів.