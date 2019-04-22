Война на Донбассе: есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник, 22 апреля, в районе ООС погиб один украинский военный 1998 года рождения. За минувшие сутки ранили еще одного военнослужащего, сообщает Министерство обороны Украины.
С начала текущих суток боевики 9 раз нарушали перемирие.
Под обстрел трижды попала Новоалександровка. Также боевики обстреляли Попасную, Катериновку, Золотое-4, Павлополь. Здесь оккупанты применяли гранатометы различных типов и стрелковое оружие.
Минобороны подтвердило информацию что НВФ два раза нарушали "режим тишины" за минувшие сутки.
Оба обстрелы произошли на луганском направлении. НВФ обстреляли позиции украинских военных в Катериновке и Станице Луганской.
Российские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
По данным штаба ООС в составе российских войск есть потери.
Раньше сообщалось о том, что на Донбассе показана максимальная активность на выборах президента.
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