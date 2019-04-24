Газові обіцянки. Німецький політик Манфред Вебер, який має всі шанси очолити Єврокомісію - обіцяє заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

Як саме і що з цього приводу думає офіційний Берлін - розповість Тетяна Логунова.

Спробувати заблокувати будівництво газогону "Північний Потік-2" - обіцяє Манфред Вебер. Німецький політик, який очолює список Європейської Народної Партії на виборах до Європарламенту і має всі шанси вже влітку стати новим керівником Єврокомісії. В інтерв'ю одному з польських видань пообіцяв - використає всі наявні норми і правила, щоб зупинити проект. Бо він загрожує енергетичній безпеці об'єднаної Європи.

Заява Манфреда Вебера суперечить позиції канцлера Німеччини Ангели Меркель - яка, до слова, усіляко підтримувала його кандидатуру в боротьбі за право очолити список європейських консерваторів. Втім, Манфред Вебер пояснив - якщо він очолить Єврокомісію, то представлятиме не Німеччину, а всі країни Євросоюзу. І захищатиме їхні спільні інтереси.

Тим часом, американське видання "Politico" повідомляє - виконавчий директор компанії Nord Stream Матіас Варніг направив листа чинному голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, у якому повідомив - якщо до газогону застосують норми оновленої газової директиви ЄС, це поставить під загрозу мільярди інвестованих у проект євро.

Йдеться про зміни, затверджені на початку квітня. Вони поширюють європейське енергетичне законодавство на газогони з третіх країн. І забороняють компанії, яка видобуває та продає газ, бути оператором труби.

У випадку з "Північним Потоком-2", застосування цих норм означатиме, що "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубу на території ЄС і відкрити доступ для третіх сторін.

Представники компанії Nord Stream наполягають - вони мають право на виняток, який передбачений до вже завершених газогонів. Хоча до літа, коли нові норми набудуть чинності, "Північний Потік-2" навряд чи буде готовий до експлуатації.