Інавгурацію Володимира Зеленського хочуть зірвати, відправивши у відставку голову Конституційного суду, - про це повідомляє видання "Страна.ua", посилаючись на власні джерела.

Формальним приводом для відсторонення Станіслава Шевчука може стати дисциплінарне порушення. Для відставки голови КСУ потрібні голоси щонайменше 12 суддів. Рішення можуть ухвалити вже завтра.

Нагадаємо, згідно із законом, саме голова Конституційного суду приводить до присяги новообраного президента. Без нього інавгурацію можуть відкласти на невизначений термін.