Чи має право президент розпустити Верховну Раду? [ Редактировать ]
Президент має право розпустити Верховну Раду до 14 червня, - по це у Facebook написав голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк.
На його думку, нинішні нардепи матимуть мандати аж до 14 грудня - тобто, ще 48 днів після виборів восени. А отже, півроку варто рахувати саме до цієї дати, - вважає Павло Вовк.
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