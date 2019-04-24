Президент має право розпустити Верховну Раду до 14 червня, - по це у Facebook написав голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк.

На його думку, нинішні нардепи матимуть мандати аж до 14 грудня - тобто, ще 48 днів після виборів восени. А отже, півроку варто рахувати саме до цієї дати, - вважає Павло Вовк.