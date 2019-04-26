Накануне Дня Победы компания "Здоровье" чествовала своих ветеранов [ Редактировать ]
Встреча заводчан с ветеранами, приуроченная к памятной дате 9 Мая, в компании "Здоровье" проходит всегда очень искренне и душевно.
Участников войны и ветеранов поздравил председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье" Александр Викторович Доровской.
Он горячо поблагодарил ветеранов, пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни и отметил, что День Победы всегда будет почитаться как память о священной борьбе украинского народа против фашизма и за свободу нашей страны.
Затем выступили директор компании Владимир Владимирович Новиков, директор по производству Ловашниченко Ольга Алексеевна, ветераны и участники боевых действий Литвинов Виктор Иванович и Дорошенко Вера Иосифовна.
Присутствующие на празднике сотрудники компании с интересом слушали воспоминания очевидцев и участников боевых действий — о жестокостях войны, о том, как после Победы приходилось с нуля восстанавливать родной завод.
В конце праздника ветераны поблагодарили руководство компании за заботу. По инициативе Александра Доровского все участники Второй мировой войны, которые работали в компании "Здоровье", получают ежеквартальную материальную помощь, медицинскую опеку и необходимые лекарственные средства.
Ветераны призывали беречь самое дорогое – мир на земле! Ведь никакие войны не приносят стране счастья и благополучия.
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