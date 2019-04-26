Чиї особисті речі можна побачити в лондонському музеї дизайну? Навіщо філіппінець сконструював макет мертвого кита та кого вперше показав публіці мексиканський зоопарк? Про все це і не тільки - далі в нашому огляді.

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У Лондонському музеї дизайну відкрилася виставка до 20 річниці смерті культового кінорежисера Стенлі Кубрика. Експозиція налічує близько 5 тисяч особистих речей митця. Це й листи з його автографами, друкарська машинка, костюми та декорації, які він використовував у свої фільмах. Стенлі Кубрик запам'ятався світові завдяки кінострічкам "Механічний апельсин", "Космічна Одисея" та "Сяйво".

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Афіші до кінокартин власноруч створює грецька художниця Віргінія Аксіоті. Так мисткиня продовжує традицію, започатковану її дідусем та дядьком. У 1960 році вони відкрили в Афінах один із перших кінотеатрів. Зараз його фасад прикрашає афіша художниці до останнього фільму "Месники - кінець гри". Аксіоті стверджує - такий бігборд, на відміну від друкованого, приведе до кінозали більше глядачів.

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У зоопарку Конго горили навчилися імітувати рухи любителів селфі. Мавпи зводяться на повний зріст і кумедно копіюють відвідувачів. Власник звіринцю викладає фото з найсмішнішими позами улюбленців. Світлина зі спробою горил зробити селфі вже стала вірусною.

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У мексиканському зоопарку вперше показали трьох новонароджених білих тигренят. Звірята належать до рідкісного виду бенгальських тигрів. У дикій природі, в усьому світі, - таких залишилося до 7 тисяч. Тож появу відразу трьох дитинчат у зоопарку - вважають неабияким успіхом. Тигренята добре почуваються й швидко набирають вагу. Імена для малят ще не обрали. Працівники, кажуть: подивляться на їхні звички та характер.

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Про проблему забруднення Світового океану вирішив нагадати філіппінський художник. Чоловік сконструював макет викинутого на берег мертвого кита. Уся експозиція виготовлена з пластику. Зовнішню частину незвичайного морського мешканця він вкрив поліетиленовими пакетами, а зуби зробив з порожніх пластикових пляшок. У такий спосіб філіппінець намагається привернути увагу людства й нагадати, що пластик є потенційно небезпечним для морських мешканців.