Філіппінський художник відтворив з пластику викинутого на берег кита [ Редактировать ]
Чиї особисті речі можна побачити в лондонському музеї дизайну? Навіщо філіппінець сконструював макет мертвого кита та кого вперше показав публіці мексиканський зоопарк? Про все це і не тільки - далі в нашому огляді.
* * *
У Лондонському музеї дизайну відкрилася виставка до 20 річниці смерті культового кінорежисера Стенлі Кубрика. Експозиція налічує близько 5 тисяч особистих речей митця. Це й листи з його автографами, друкарська машинка, костюми та декорації, які він використовував у свої фільмах. Стенлі Кубрик запам'ятався світові завдяки кінострічкам "Механічний апельсин", "Космічна Одисея" та "Сяйво".
* * *
Афіші до кінокартин власноруч створює грецька художниця Віргінія Аксіоті. Так мисткиня продовжує традицію, започатковану її дідусем та дядьком. У 1960 році вони відкрили в Афінах один із перших кінотеатрів. Зараз його фасад прикрашає афіша художниці до останнього фільму "Месники - кінець гри". Аксіоті стверджує - такий бігборд, на відміну від друкованого, приведе до кінозали більше глядачів.
* * *
У зоопарку Конго горили навчилися імітувати рухи любителів селфі. Мавпи зводяться на повний зріст і кумедно копіюють відвідувачів. Власник звіринцю викладає фото з найсмішнішими позами улюбленців. Світлина зі спробою горил зробити селфі вже стала вірусною.
* * *
У мексиканському зоопарку вперше показали трьох новонароджених білих тигренят. Звірята належать до рідкісного виду бенгальських тигрів. У дикій природі, в усьому світі, - таких залишилося до 7 тисяч. Тож появу відразу трьох дитинчат у зоопарку - вважають неабияким успіхом. Тигренята добре почуваються й швидко набирають вагу. Імена для малят ще не обрали. Працівники, кажуть: подивляться на їхні звички та характер.
* * *
Про проблему забруднення Світового океану вирішив нагадати філіппінський художник. Чоловік сконструював макет викинутого на берег мертвого кита. Уся експозиція виготовлена з пластику. Зовнішню частину незвичайного морського мешканця він вкрив поліетиленовими пакетами, а зуби зробив з порожніх пластикових пляшок. У такий спосіб філіппінець намагається привернути увагу людства й нагадати, що пластик є потенційно небезпечним для морських мешканців.
по теме
Жителів Львівщини закликають утилізовувати пластикові вироби з кладовищ
Екологи ж вкотре закликають не нести на могили штучні квіти. Натомість пропонують прикрасити їх зеленими насадженнями. Чи готові дослухатися до таких порад жителі Львова?
У Швеції збирають сміття під час ранкової пробіжки
У Швеції з'явився новий вид фітнесу - екологічний. Ранкова пробіжка з одночасним підбиранням сміття дозволяє і себе в тонусі тримати, і природі допомогти. Про деталі еко-фітнесу у нашому сюжеті
Британський парламент влаштував слухання з кліматичної проблеми
У Лондоні вже другий тиждень триває акція непокори організації "Повстання проти вимирання". Чого активістам вдалося домогтися?
У Лондоні набирають обертів протести еко-активістів
У Лондоні вже другий тиждень триває акція непокори організації "Повстання проти вимирання". Чого активістам вдалося домогтися?
Под Ривне горит природный заповедник (видео)
Пожар начался в районе Старого села