Переможець виборів на пост президента Володимир Зеленський поїхав на кілька днів... до Туреччини. Каже, щоб відвезти дітей на відпочинок. Мовляв, це в нього перші вихідні за чотири місяці. Повернеться в понеділок. Про це Зеленський повідомив, уже традиційно, на своїй сторінці у Facebook. Саме через соціальні мережі обраний глава держави воліє тримати зв'язок із виборцями.

А от чого очікувати українцям від Зеленського після його повернення в робочий ритм? Про найближчі плани "Зе-команди" дізналася Олена Зоріна.

Із серіалу - в реал. Переможна ейфорія позаду. Тепер питання - що ж далі?

"Я, действительно, хочу помочь Украине, мне от этого ничего не нужно", - заявив Володимир Зеленський, переможець виборів президента України.

Викликів - більше ніж достатньо. Війна на Донбасі, анексований Крим і протистояння у суспільстві. Із чого розпочне новообраний "Зе-президент" спробував пояснити в ніч після виборів.

"Ми будемо призначати нових людей, i це стосується не лише Луценка. Найближчим часом ми представимо команду. Мы будем действовать в любом случае в Нормандском формате. Для нас сейчас задача номер один: усiх вiйськовополонених, наших моряків. Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну щоб закінчити вогонь на Донбасі", - наголосив Володимир Зеленський, переможець виборів президента України.

Плани амбітні, та що з цього вдасться втілити? Приміром, за перші 100 днів.

"Інавгурацію.... У пана Зеленського немає представників в Кабміні, які б відстоювали його інтереси. Парламент - є там також недостатня кількість людей, які його підтримують. Відповідно, просування законодавчих ініціатив буде не так просто", - заявив Дмитро Шимків, заступник глави Адміністрації Президента України (2014-2018).

"Я думаю, що питання розпуску ради, це буде одне з ключових. Зеленський без Ради може призначити лише голову адміністрації, секретаря Нацбезпеки і оборони. Міністр оборони, міністр зовнішніх справ, всі ці речі йому потрібно робити з ВР. Те саме стосується голови СБУ, Генерального прокурора", - переконаний Олексій Якубін, політолог.

Чи вдасться розпустити парламент, та чи це потрібно самому Зеленському? - поки питання. Та вочевидь, такий сценарій розглядають:

"ЦВК затягує офіційне оголошення результатів. Чому? Щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення інавгурації. Щоб інавгурація була після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради. Я вважаю, що це не справедливо", - заявив Володимир Зеленський, переможець виборів президента України.

Та спершу новообраний президент усе ж має поіменно назвати людей, із якими працюватиме і кого бачить у тому чи іншому кріслі. А поки - інтрига зберігається. Навіть ті, хто вже з ним, із заявами про свої посадові амбіції доволі обережні.

"Мене просто Володимир запросив для консультацiй з питань реформ i ми з ним один раз зустрiлися i я захотiв надавати йому певнi консультацiї i поради. А так сталося, що втягнувся в роботу", - говорить Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018).

Перші місяці новообраному президенту буде непереливки, - вважає політолог Денис Богуш. Бо він хоч і обраний, але ще не інавгурований. І далі - не легше.

"Все буде, як робив Петро Порошенко, але в 3 рази гірше і повільніше. Ламати систему, якщо в тебе є команда тисяча людей. Тобто, ти прийшов на посаду президента і ти розсадив тисячу людей у всіх регіонах, на всіх посадах, в усіх спецслужбах, в Генпрокуратурі і тоді ти розумієш як воно буде працювати", - наголосив Денис Богуш, політтехнолог.

Із того, що можна зробити, експерти називають - ініціювання переговорів у Нормандському форматі. Щоправда, їхній результат нині не передбачиш. А ще - відновлення виплат людям на окупованій території. Та й тут потрібна допомога Кабміну. Тарифи, то вже точно - не президентська парафія. А от питання нацбезпеки і реформування армії - те, за що можна і варто братися.

"З армією простіше за все - треба змінити організаційну штатну структуру Збройних сил і почати змінювати систему забезпечення, комплектування, озброєння. Це можна зробити за рік-півтора", - зазначив Олег Жданов, експерт із військових питань.

Та сам Зеленський, найімовірніше, хотів би розпочати з власної адміністрації. Переїхати і скоротити штат...

"Я хотів би, щоб не було трафіку в Києві. Тому я б хотів би знайти таке місце в Києві, а може біля Києва, щоб не було якихось там кортежів, я хочу позбавитись в цілому від кортежів. Місце повинно бути відкрите. Як вам це місце? Маленьке? Там ми дуже хочемо скоротити Адміністрацію Президента", - заявив Володимир Зеленський, переможець виборів президента України.

Попередники Зеленського теж говорили про переїзд. Після Революції гідності Адміністрацію Президента бачили ось тут, у серці столиці, біля Жовтневого палацу - місця найжорстокіших зіткнень майданівців та "Беркута". І, фактично, - через дорогу від Банкової. Котлован за п'ять років не засипали. Натомість, паркан - зняли. Замість Адміністрації, зрештою, тут буде Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні. Чому не вдалося переїхати - попередники Зеленського кажуть - шалений кошторис проекту в усьому винний.

"Це буде десятки мільйонів доларів, в залежності від розміру, дизайну, положення, тощо, якщо будувати з нуля. Крім того, є питання безпекові, якщо ми говоримо про захист інформації", - стверджує Дмитро Шимків, заступник глави Адміністрації Президента України (2014-2018).

Насправді про переїзд владних кабінетів говорять чи не кожні 2-3 роки, - кажуть експерти з питань нерухомості. Але ділянки в столиці - задорогі. За містом теж, фактично, все викуплене.

У різні часи Адміністрацію Президента й інші будівлі високих чинів хотіли бачити і в Каневі, і в Одесі, і навіть... у Білій Церкві. А ще - на виїзді з Києва в житомирському напрямку.

"Київ-сіті" хотіли зробити - весь державний апарат туди перевезти. В Канів, - взагалі, там Адміністрацію Президента, Кабмін, все туди перенести. В Білу Церкву хотіли перенести Адміністрацію Київської області і взагалі зробити там столицю Київської області. Все це залишилося тільки на паперах", - розповідає Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.

Можна проект, звісно, здешевити. І знайти вже готову будівлю.

Адміністрація Президента - у Національному комплексі ВДНГ. Будівля із серіалу Зеленського може стати цілком реальним офісом тепер уже не кіношного, а справжнього гаранта. Як варіант.

Це, фактично, на виїзді з міста і по дорозі до його будинку, та й відкритого простору тут вдосталь. Ба, більше - навіть велосипед можна орендувати, якщо власного немає. Заторів точно стане менше.

Та чи захочуть майбутні можновладці пересісти на двоколісний, аби доїхати, приміром, у Кабмін чи парламент. Це, як-ніяк - 12 кілометрів!

Та якщо навіть гроші будуть, переробляти чи будувати нову будівлю для президента - може його каденції не вистачити.

"Починаючи від викупу земельної ділянки, закінчуючи підводом інфраструктури, будівництва, запуску і все інше це рочків з п'ять, - якщо не будуть красти", - зазначив Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.

Скоротити штат адміністрації - більш ніж реальне завдання. В команді Порошенка так теж зробили. Звільнили майже півтори сотні людей.

"В адміністрації наразі зараз працює 427 людей. Звільнення людей це не так просто. Обговорювати з профспілками, треба робити реорганізацію. В нас це зайняло близько 8 місяців", - зазначив Дмитро Шимків, заступник глави Адміністрації Президента України (2014-2018).

"Їх можна звільнити, якщо переназвати адміністрацію, перестворити цю структуру. В нас колись вже був секретаріат - Віктор Ющенко робив. Може це буде якось адміністрація, нова адміністрація, офіс президента", - говорить Олексій Якубін, політолог.

Адміністрація, секретаріат чи офіс - поки незрозуміло. Центрвибочком із оголошенням результатів не поспішає. А сам новообраний гарант влаштував собі дводенні вихідні - поїхав із дітьми до Туреччини.