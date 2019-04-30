В Індонезії переносять столицю країни [ Редактировать ]
Індонезія планує перенести столицю з Джакарти до іншого міста. В уряді кажуть - мегаполіс має серйозні проблеми з розвитком інфраструктури.
Щоправда, з новим місцем розташування поки що не визначилися. Розглядають три варіанти: місто Паланкарая, округ Танах Бумбу, а також район Пенаджам. Процес перенесення може тривати до 10 років, - як це було зі столицями у Бразилії, Малайзії та Казахстані.
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