В Украине поменлся порядок прохождения техосмотра [ Редактировать ]
В Украине с 1 мая обновили формат документа, который подтверждает успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния. Теперь информация будет храниться в формате радиометки, сообщает "УНН".
"Формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния, будет обновлено. С 1 мая 2019 года бумажный бланк протокола будет выдаваться субъектами осуществления ОТК в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. В соответствии с пунктом 30.2 Правил дорожного движения, владелец транспортного средства обязан закрепить метку в правой верхней части ветрового стекла, с его внутренней стороны", - говорится в сообщении.
Нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК и облегчит работу контролирующим органам.
Если владелец транспортного средства, подлежащего обязательному техническому контролю, получил бланк протокола ОТК до вступления в силу ПКМУ от 23 января 2019 года № 46 - он сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.
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