Новолуние - один из самых необычных дней любого месяца. Один из таких дней - 5 мая. Астрологи советуют помнить о том, что можно делать и что нельзя, чтобы не потерпеть фиаско.

Что нельзя делать в Новолуние 5 мая

Согласно лунному календарю, в Новолуние нельзя занимать только оборонительные позиции или бросаться в атаку без оглядки. Во всем нужна золотая середина, так как 5 числа будет преобладать спокойная энергетика Луны в Тельце. Тригон с Плутоном поможет снять острые психологические проблемы, придаст людям стойкости, создаст внутреннюю гармонию. Нельзя нарушать эту идиллию, встревая в ссоры и конфликты, позволяя переживаниям захватывать ваш разум. В попытках очистить себя от негативных программ, полезными будут специальные медитации.

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Нельзя перегружать свой организм работой. Также не желательно отправляться в дальние путешествия и совершать слишком дорогие приобретения. Нельзя брать деньги в долг и оформлять кредиты в этот день. Можно принимать только те обязательства, которые получится выполнить уже в это воскресенье.

Это время благосклонно к влюбленным, так что нельзя оставаться в уединении, если есть шанс провести день со второй половинкой. С другой стороны, лучше не отдыхать среди большого количества людей. Стоит отложить походы в кино, театр или ресторан.

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