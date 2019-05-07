Президент України призначив нового командувача Об'єднаних сил [ Редактировать ]
Президент Петро Порошенко призначив нового командувача Об'єднаних сил на Донбасі.
Замість Сергія Наєва, українських бійців на фронті очолить Олександр Сирський. Він пройшов від командира взводу до заступника начальника Генштабу, з початку війни керував одним із секторІв оборони.
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