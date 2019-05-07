Перейти до другого рівня пенсійної реформи закликав новообраного президента народний депутат Сергій Каплін.

Він зазначив, що пенсійна реформа життєво необхідна, адже кількість тих, хто працює - зменшується, а пенсіонерів, навпаки, - збільшується. Через 20 років їх буде вже 12 мільйонів, відзначив народний депутат.

Нагадаємо, пенсійна реформа передбачає перехід від солідарної системи до накопичувальної. Роботодавці сплачуватимуть обов'язкові внески вже в накопичувальний фонд.

"Не можна зупиняти запровадження ІІ рівня пенсійного забезпечення. По-перше, це закон і ми всі повинні виконувати закон. По-друге, сьогодні молоді люди - мільярди молодих людей по всьому світу, завтра отримають право на 2 пенсії - одну від держави, іншу - через запровадження ІІ рівня пенсійного забезпечення.

Не можна позбавляти сьогоднішніх молодих українців цього права, яке є у всієї молоді планети.

Володимире Олександровичу, ми запрошуємо вас на великий круглий стіл із профспілками і Комітетом соціальної політики. Давайте разом збудуємо ідеальну професійну систему і план порятунку державних пенсійних фінансів", - підкреслив Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету з питань соцполітики, зайнятості і пенсійного забезпечення.