На границе усилили охрану [ Редактировать ]
Госпогранслужба Украины накануне 9 мая усилила меры безопасности на государственной границе страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что усиленные меры вводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию.
"В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки"", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе отметили, что такие меры вводятся с учетом опыта предыдущих годов, когда российские байкеры и их донецкие адепты в канун 9 мая проводили автопробег.
В этом контексте в украинском погранведомстве отметили, что никакие организованные группы байкеров или даже одиночные мотоциклисты-провокаторы границу за период пасхальных и майских праздников не пересекали ни на въезд, ни на выезд.
В Госпогранслужбе отметили, что в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены по отношению к государству Украина, будут выражать недовольство украинской властью, следовать с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, то пограничники будут принимать решение о непропуске таких лиц в Украину, а при наличии правовых оснований этим лицам будет запрещен въезд в Украину в установленном законодательством порядке.
Ранее мы писали о том, что пограничники случайно задержали опасного преступника.
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