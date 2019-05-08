В МИД Швеции сообщили о решении России выслать из страны двух шведских дипломатов, сообщает "Европейская правда".

"Россия попросила двух шведских дипломатов покинуть страну", - заявил пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильссон.

Он отметил, что Стокгольм сожалеет по поводу этого решения Москвы. МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз для нескольких новых сотрудников российского посольства в Швеции.

"Швеция ранее заявляла, что российскому дипломату не была выдана виза, также мы давали отрицательный ответ на российские заявления на получение дипломатической визы. Случилось то, что Россия отреагировала, попросив двух шведских дипломатов покинуть Россию", - резюмировал Нильсон.

Ранее Швеция потребовала выслать российского дипломата. Также сообщалось, что МИД Украины вызвал "на ковер" посла Палестины.