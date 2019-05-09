Попри негоду, тисячі харків'ян пройшли урочистою ходою з фотографіями загиблих.

У місті урочистості розпочалися з молебню. У святкуванні взяв участь і народний депутат Вадим Рабинович. Очільник партії "Опозиційна платформа - За життя" поклав квіти до Меморіалу Слави. Крім того, сьогодні започаткували традицію - висаджувати дерева для створення алеї пам'яті.

"Мы должны объединиться, мы должны идти к Победе, это праздник Победы, он распространиться на всю Украину. Примирение - это хорошее дело, но примирению должно предшествовать покаяние. Вот сегодня было много служителей церкви, они много об этом говорили, должно быть покаяние - а потом примирение, а не наоборот. Я считаю, что фашизм должен быть заклеймен и его нельзя не называть не фашизмом, фашисты - они и есть фашисты, а герои - это герои. Я за мир, за примирение. Только после того как мы расставим точки над "i", а точки расставлены 9 мая, не 8-го ни 10, а 9 мая", - наголосив Вадим Рабинович, голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".