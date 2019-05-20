Дональд Трамп попередив про результат можливої війні із Іраном [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп попередив, що початок військових дій між США та Іраном стане кінцем останнього. Про це він написав у "Твітер", порадивши "більше ніколи не погрожувати Сполученим Штатам".
Нагадаю, минулого тижня США відправили у Перську затоку та Аравійське море - шість військових кораблів, систему Про та морську піхоту.
Це було зроблено у відповідь на інформацію про наміри Ірану влаштувати напади на американців в Іраку та Сирії.
Раніше Іран оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.
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