Трамп порадив більше ніколи не погрожувати Сполученим Штатам

Президент США Дональд Трамп попередив, що початок військових дій між США та Іраном стане кінцем останнього. Про це він написав у "Твітер", порадивши "більше ніколи не погрожувати Сполученим Штатам".

Нагадаю, минулого тижня США відправили у Перську затоку та Аравійське море - шість військових кораблів, систему Про та морську піхоту.

Це було зроблено у відповідь на інформацію про наміри Ірану влаштувати напади на американців в Іраку та Сирії.

Раніше Іран оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.