Лето-2019: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В 2019 году летние выходные для украинцев окажутся особенно долгими: нерабочих дней наберется почти на целый месяц.
Всего за три летних месяца в Украине пройдут лишь три праздника. Два государственных - День Конституции и День Независимости Украины, а также Троица, которая в этом году выпадает на 16 июня.
Однако, все эти праздники превратятся для украинцев в настоящие затяжные выходные. Дело в том, что Троица выпадает на воскресенье, а значит выходной автоматически переносится на понедельник. Таким образом, люди будут отдыхать 15, 16 и 17 июня.
В свою очередь, День Конституции выпадает на пятницу, 28 июня. Это значит, что украинцы будут отдыхать 28, 29 и 30 июня.
Третий летний праздник также выпадает на выходной день - в этом году Украина будет отмечать День Независимости в субботу, 24 августа. Таким образом, украинцы будут отдыхать 24, 25 и 26 августа.
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