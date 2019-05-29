Один український військовий отримав поранення через ворожий обстріл на сході України.

Загалом минулої доби бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Гатили з мінометів забороненого 120 калібру по українських позиціях поблизу Мар'їнки та Широкиного.

Також у штабі повідомили, що диверсійно-розвідувальна група противника атакувала українських саперів, коли ті виконували бойове завдання. Українські захисники відбили атаку. Утім під час обстрілу зник безвісти один з військовослужбовців саперної групи. Його пошуки тривають.