На Донбасі зник український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий отримав поранення через ворожий обстріл на сході України.
Загалом минулої доби бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Гатили з мінометів забороненого 120 калібру по українських позиціях поблизу Мар'їнки та Широкиного.
Також у штабі повідомили, що диверсійно-розвідувальна група противника атакувала українських саперів, коли ті виконували бойове завдання. Українські захисники відбили атаку. Утім під час обстрілу зник безвісти один з військовослужбовців саперної групи. Його пошуки тривають.
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