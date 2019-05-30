Дива Монро обнажилась для фото [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая, певица и трвести-дива Монро поделилась с подписчиками откровенным фото. Звезда умеет мастерски эпатировать публику, примеряя смелые образы и устраивая экстравагантные фотосессии. Именно Монро подняла революцию в украинском шоу-бизнесе, ведь первой ввела термин "травести-дива".
"Какое крутое фото", "Вау!!!! Шикарное фото! У меня глаза в ряда три открылись", "Лучшая Монро", - пишут поклонники под фото.
Фото: Instagram
Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова шокировала фигурой в купальнике.
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