4 чоловіків загинуло, ще один у тяжкому стані внаслідок аварії на Тернопільщині. Усі чоловіки - працівники "Укренерго", які виконували роботи в області.

За попередньою інформацією, легковик виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. В автівці була бригада з 5 людей. Троє з них загинули на місці, один помер у лікарні, ще одного доправили у реанімацію.

Причини ДТП з'ясовують.