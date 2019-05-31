На Тернопільщині у ДТП загинули працівники "Укренерго" [ Редактировать ]
4 чоловіків загинуло, ще один у тяжкому стані внаслідок аварії на Тернопільщині. Усі чоловіки - працівники "Укренерго", які виконували роботи в області.
За попередньою інформацією, легковик виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. В автівці була бригада з 5 людей. Троє з них загинули на місці, один помер у лікарні, ще одного доправили у реанімацію.
Причини ДТП з'ясовують.
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