Самый высокий уровень: украинцев предупредили об опасности [ Редактировать ]
По Украине до 3 июня ожидается высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 31 мая - 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В Киевской области 31 мая в северных, южных и восточных районах, 1-5 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 1-3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность.
Также отмечается, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье затопило десятки домов.
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