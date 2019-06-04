Законопроект про тимчасові слідчі комісії - на порядку денному парламенту. Документ, який має уможливити процедуру імпічменту президента, планують ухвалити вже цього тижня.

Та чи встигнуть опрацювати всі поправки - дізнавалася Ксенія Барвіненко.

Під куполом роботу почали із законопроектів, які не встигли ухвалити минулого тижня, зокрема про сільгоспкооперації та покарання за відмову в пільговому перевезенні пасажирів. А в кулуарах - обговорюють перший закордонний візит президента Володимира Зеленського.

Радикали діляться порадами, про що необхідно говорити.

"Перше - це продовження санкцій проти Росії за агресію проти України і окупацію Криму. Друге - перегляд угоди про Асоціацію, торгівельної частини про Асоціацію з ЄС. Третє, вкрай важливе питання - координація зусиль по протидії будівництву "Північного потоку-2", який будує Німеччина, яке загрожує енергетичній безпеці україни, яка загрожує Україні втратою статусу держави-транзсистеми. Ми 3 млрд доларів валютної виручки щороку можемо втратити через будівництво цього потоку", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, голова фракції "Радикальної партії".

І вже потім перейшли до головного - проект закону про тимчасові слідчі комісії, який і має розблокувати шлях до процедури імпічменту. Фракції документ обіцяють підтримати.

"Ми будемо голосувати за створення правової бази для ТСК, для того щоб відкрити шлях до імпічменту. Вважаємо, що в нас є вся процедура, окрім того що ця ТСК відкриває дорогу до імпічменту. Окрім того, ми подивимось що закон про імпічмент також внесений в Парламент, і відповідає сьогоднішньому часу, але перш за все - в нас закон про ТСК.

Якраз закон про ТСК, який ми підтримуємо - він якраз дає ТСК правові можливості проводити розслідування по таких резонансних справах: давайте згадаємо, чим завершилась справа про вбивство активістки Гандзюк - побалакали, поспілкувались з журналістами і все, ТСК просто було як "піар орган".

Тому, ТСК ми підтримуємо і прослідкуємо щоб було об'єктивне розслідування за тою трагедією, яка сталась в Переяславі", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Чому так важливо прийняття закон про ТСК - це первинна контрольна функція Парламенту. Парламент не може виконувати свої функції в інтересах людей, якщо він не в стані контролювати владу. Кожен міністр, кожен чиновник, кожен крупний бізнесмен, президент у тому числі - має бути зобов'язаним. Це не має бути його забаганка - прийти чи не прийти до Парламенту, якщо є якесь важливе суспільне питання", - зазначив Руслан Сидорович, народний депутат, фракція "Самопоміч".

Але не всі нардепи налаштовані так оптимістично. В БПП стверджують - можуть не встигнути.

"Якщо не буде прихованого протидії цьому законопроекту, - то, теоретично, можна уявити, що Рада почне активно працювати і зможе його прийняти, але диявол завжди ховається у деталях". На мій погляд, є політичні сили, в тому числі і в парламенті, які не зацікавлені в прийнятті цього закону", - наголосив Володимир Куренной, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

Аби прискорити процедуру деякі автори відкликали свої зауваження. Втім скільки поправок залишилось - обранці поки порахувати не можуть.

"Наскільки мені відомо, двоє депутатів із БПП внесли переважну більшість цих поправок, якщо вони від них відмовляться - це одна ситуація, якщо не відмовляться - це інша ситуація, і законопроект буде проходити з іншою швидкістю.

Насправді, процедура імпічменту достатньо чітко виписана у Конституції. В Конституції нема одного - це моменту створення ТСК і обрання, або призначення спеціальних прокурорів і слідчих. Якщо це виправити в законопроекті про ТСК, то закон про імпічмент не потрібен", - переконаний Сергій Власенко, народний депутат, фракція "Батьківщина".

Чи то за непотрібністю, чи через помсту за зірвану відпустку через дострокові вибори парламентарії не внесли до порядку денного законопроект про імпічмент, авторства президента.

"Ті закони, яких давно вимагали самі народні депутати - вони були сьогодні, грубо кажучи, провалені і не було підтримані в Парламенті. Але ми маємо Парламент, який ми маємо і ми повинні з ним працювати", - наголосив Руслан Рябошапка, заступник голови Адміністрації президента України.

Одразу після законопроекту про ТСК, планували розглядати зміни до виборчого кодексу. Там понад 4 тисячі поправок. Якщо депутати не встигнуть до виборів, вже новим обранцям доведеться працювати над власним законопроектом.