Бути чи не бути достроковим парламентським виборам 21 липня? Конституційний суд узявся визначати законність указу Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Сьогодні відбулося публічне слухання цієї справи. На ньому побувала Лариса Зубенко.

Десята година ранку. На сьогоднішньому засіданні Конституційного суду вперше присутній президент України. Свою появу він анонсував напередодні у відео-зверненні. На початку слухання Володимир Зеленський бере слово і заявляє - його указ про дочасні парламентські вибори обгрунтований законом та має підтримку серед українців.

"Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону, що рішення про розпуск Верховної Ради відповідає обом цим критеріям. Про відповідність духу закону свідчить багато факторів - громадяни України не просто не вірять Раді, рейтинг довіри 4%, народ України аплодує рішенню про розпуск Верховної Ради, люди впевнені, що оспорювання цього рішення - це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматися за свої крісла, за недоторканість і можливість збагачення", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Після виступу президент залишає залу. Далі - репліки народних депутатів - авторів подання та представника Зеленського - Федора Веніславського.

Близько одинадцятої години суд оголошує перерву. Залою ширяться чутки - будівлю заміновано, журналістів та інших присутніх не випускають із суду протягом сорока хвилин. Після роботи кінологів інформація не підтверджується, тож засідання триває. Камінь спотикання - коли саме коаліція припинила існування. Народні депутати Ігор Алексеєв, Андрій Тетерук та Олег Купрієнко запевняють: більшість розпалася лише 17 травня цього року, коли "Народний фронт" вийшов із коаліції. Тож поки президент не має права розпускати Раду, адже не минув визначений за законом місяць від цієї дати.

"Голова ВР Андрій Парубій 17 травня 2019 року оголосив про фактичне припинення діяльності коаліції депутатських фракцій і з цього терміну, як оголошено юридично, і також, це є підтвердження в стенограмі - коаліція припиняє свою діяльність, всі інші факти - вони не визначені законодавством, нічим... окрім власних позицій юристів", - заявив Андрій Тетерук, народний депутат, "Народний фронт".

Натомість представник Зеленського - Федір Веніславський запевняє: своє фактичне існування коаліція припинила ще у березні 2016 року і складалася із двох фракцій, тобто 216 депутатів, замість визначених законом 226.

"Коаліція парламентських фракцій з 2016 року у ВР відсутня, станом на 21 травня, коли президент застосував своє право, коаліція нова не появилася - при тому, що стара припинила існування. Це абсолютно легітимне рішення президента - розпустити Верховну Раду, яке повністю відповідає його повноваженням за ст.90, 106 КУ", - заявив Федір Веніславський, представник президента в Конституційному суді України.

Сьогодні 17 суддів Конституційного суду провели відкриту частину засідання. Та остаточне рішення оприлюднять протягом 30 днів.