Небачена досі злива з градом накрила село Папуженці на Черкащині. Там зникли зв'язок та електрика, зруйнувано дороги. Стихія лютувала надвечір суботи, але люди оговтуються й досі.

Наслідки цього лиха бачив Станіслав Кухарчук.

Вже третій день пані Марія намагається прибрати зі свого подвір'я землю, яку принесли з полів дощові потоки. Це сталося ще надвечір суботи. Пенсіонерка розповідає: за прогнозом, дощу не мало бути. Проте злива почалася раптово - з грозою та градом. Каже, лише за 10 хвилин її подвір'я перетворилося на суцільне болото.

"Ну вам хтось допомагає? - Хто мені допомагає... Я сама живу, а онука в Тальному на роботі, а я сама живу", - бідкається Марія Рубан, жителька села Папуженці.

Ще з десяток дворів у Папуженцях опинилися у подібній ситуації. Брудні потоки води залили село. У багатьох людей понищено майже всю городину.

"Дивіться, що з огірків - постреляні. Дивіться, яка городина, це все побите. - А чим? - Градом, тут йшов 20 хвилин град".

Це відео зняв син Пані Валентини. Так того вечора виглядав їхній двір.

"На город все бігло, з дороги, з поля це все бігло. Бачите, все у дворі стоїть, все бігло до низу. У нас дідусеві 90 років - маминому братові, то він перший раз таке бачив, щоб такий був жах", - розповідає Валентина Москаленко, жителька села Папуженці.

На одній із сільських вулиць брудний потік за лічені хвилини змив 500 метрів асфальту - залишив по собі величезні вирви. Оглядаючи наслідки негоди, голова села бідкається: одну з понівечених доріг лише торік відремонтували.

"Весь намул з гори несло сюди. Оце вчора тут працював трактор місцевого підприємця, то своїми силами розгортали весь намул, щоб проїхати".

Окрім зруйнованих доріг, стихія на два дні залишила Папуженці без світла та зв'язку - у район про надзвичайну подію сільрада змогла повідомити тільки вчора. У селище приїхала спеціальна комісія з Тальнівської райадміністрації, проте чиновники радять людям на компенсації не сподіватися - у районному бюджеті грошей на це немає.

"Вона то надзвичайна, але вона місцевого значення і під класифікатор не підпадає. Такий уже щоб, це якби змило хату, - то тоді да. В районному бюджеті на ці цілі коштів немає", - заявив Сергій Копернак, завідувач сектору цивільного захисту та оборонної роботи Тальнівської РДА.

Єдине, що пообіцяли, то це відновити дорогу. Щоправда, коли саме виділять кошти, наразі не знають.