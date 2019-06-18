Евгений Червоненко будет баллотироваться в парламент от Одессы [ Редактировать ]
Экс-министр транспорта Евгений Червоненко заявил о своем решении вернуться в политику. По его словам, он намерен баллотироваться в Верховную Раду по одесскому 134 одномандатному округу как самовыдвиженец. Об этом он рассказал в эфире 7 телеканала (гиперссылка http://7kanal.com.ua/).
"Когда я увидел так называемые новые лица, которые хотят в парламент, я принял для себя решение вернуться в политику. Меня приглашали во многие партии, но я не лез ни в какие списки. Я иду самовыдвиженцем от Одессы, потому что меня дважды хотели назначить главой Одесской ОГА. Один из указов даже был подписан. Третий — это конкурс, который был сфальсифицирован. Я хочу менять эту страну и начну я с Одессы", - отметил экс-министр.
Модель развития украинского государства не должна зависеть от западного, восточного или американского курса. Украина должна развиваться самостоятельно и быть независимо сильным государством, добавил Евгений Червоненко.
Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду. Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.
по теме
КСУ рассматривает дело о роспуске Рады: последние подробности
КСУ приступила к следующему этапу рассмотрения дела о законности роспуска Верховной Рады Украины
"Мы пойдем на выборы": Саакашвили сделал заявление
Михаил Саакашвили сделал заявление об участии партии "Рух новых сил" на досрочных выборах
"Претензії Зеленського до уряду - виправдані" - Альона Шкрум
Депутат від "Батьківщини" Альона Шкрум та політичний експерт Тарас Загородній розповіли про відносини Зеленського із парламентом
"Продолжаете пробивать дно": Зеленский жестко обратился к депутатам
Зеленский записал резкое видеообращение депутатам Украины
Нет кандидатов: в Алжире отменили президентские выборы
Конституционный совет Алжира отменил президентские выборы в стране