Стеження за підозрілим судном розпочали ще півроку тому

Судно з українськими моряками затримали за контрабанду наркотиків в Іспанії. На вантажному кораблі ELG, що йшов під прапором Молдови, виявили 10 тонн гашишу.

Усі восьмеро членів екіпажу наші співвітчизники. Затриманих доправили до міста Картахена, де вони постануть перед судом. За словами іспанських правоохоронців, стеження за підозрілим судном розпочали ще півроку тому.