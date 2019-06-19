Знамениті черешні не єдина культура, якою славиться місто Мелітополь на Запоріжжі. Конкуренцію їм намагалися скласти коноплі. Велику плантацію наркотичних рослин виявили правоохоронці на околицях міста. Засновники плантації зараз пояснюють свої дії правоохоронцям, а тим часом оглянути майже п'ять гектарів рясних конопель приїхали мої колеги. І он що побачили...

Околиця покинутого села під Мелітополем. Навкруги ані душі. Саме це місце й обрали четверо чоловіків для свого злочинного бізнесу. Вирощували елітні сорти конопель.

Працювали з розмахом. На городі, за селом, звели - шість теплиць. Провели світло, налаштували крапельний полив та цілодобово охороняли зі зброєю в руках.

"В подальшому вказану наркотичну речовину вони переробляли та реалізовували як на території Запорізької області, на території України. Та основну масу переправляли до тимчасово окупованої автономної республіки Крим", - говорить Сергій Левченко, речник начальник СБУ в Запорізькій області.

Як з'ясувалось, усі затримані жителі саме окупованого півострова.

Чому для свого злочинного бізнесу кримчани обрали Запорізьку область - з'ясує слідство. Та вочевидь, працювати тут збиралися довго. За сезон уже встигли зібрати не один врожай дурман-зілля.

"За оперативною інформацією, діяльність нарколабораторії розпочалась у березні цього року. За наявною інформацією оперативників, за місяць вони збували товару майже на півмільйона гривень", - говорить Сергій Левченко, речник начальник СБУ в Запорізькій області.

Загалом, за попередніми підрахунками, ділки на своєму наркоагробізнесі заробили майже 60 мільйонів гривень. Щоб зібрати стільки врожаю, оперативникам СБУ довелось "трудитися" до пізньої ночі. Затриманим загрожують чималі терміни ув'язнення. За вирощування, збут і контрабанду наркотиків.