Партії "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя" лідери позачергових парламентських перегонів. Нові рейтинги оприлюднили європейські соціологи. Які політичні сили зміцнили свої позиції і у кого є шанси потрапити в Раду, дивіться далі.

Якби парламентські вибори відбулись у найближчу неділю, п'яти відсотковий бар'єр здолали б п'ять партій.

За даними опитування міжнародного дослідницького центру "Buri-Україна" більшість мандатів, майже 44 відсотки, отримала б партія "Слуга народу".

На другому місці майже з 13 відсотками голосів "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, Вадима Рабіновіча і Віктора Медведчука.

За "Батьківщіну" Юлії Тимошенко свої голоси готові віддати майже 8 відсотків виборців.

І замикають п'ятірку лідерів "Голос" Святослава Вакарчука і "Європейська солідарність" Петра Порошенка, набираючи відповідно понад шість відсотків голосів.