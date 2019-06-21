На Львівщину повернулися українські миротворці із Косова. 50 військових у гарячій точці прослужили пів року. Не лише розміновували території та налагоджували місцеву інфраструктуру, а й забезпечували громадський порядок під час місцевих сутичок. За часи миротворчої місії у Косово загинуло 5 українських військових, 26 поранено. Чи було безпечно цього разу, з'ясовувала Христина Гашенко.

Із квітами та українськими стягами у центрі Самбора десятки людей зустрічають військовослужбовців. із нетерпінням чекають повернення сина, брата чи чоловіка.

Свого чоловіка із нетерпінням чекає Христина. У жінки на руках 4- місячна донька Мілана. Тато бачив її лише на фото. Бо ж служити поїхав коли Христина була ще вагітною.

"То військовий обов'язок що зробиш, нічого, познайомимося все буде добре, правда. Нє, вже зараз татко буде", - говорить Христина Дорогавцева, жителька Самбора.

Данна та Володимир не приховують сліз - зустрічають зятя. Зізнаються, хвилювалися за нього. Бо ж знають як це бути військовим.

"Людина, яка пройшла Афганістан знає, що таке війна і що таке відрядження. Виконувати бойове завдання, хвилювання, радість що вже приїде", - говорить Володимир Янчишин, житель Самбора.

"Зять прийшов з АТО, в гарячих кілька раз точках, Луганську. Тяжко було його зустрічати з Луганська. Тут трошки спокійніше, але чекаємо, пів року його не було чекаємо", - говорить Дана Хомик, жителька Самбора.

Година очікувань і на головній площі міста з'являється український підрозділ миротворців. 50 військових приєднуються в стрій до свої колег із військової частини, котра дислокуються у Самборі.

Військових вітають. Вручають грамоти. І навіть нагороди за досягнення. Одну із котрих отримав лабрадор Амур. В Косові собака допомагав розміновувати гірські населені пункти. Завжди перед своїм бойовим товаришем був попереду. Щонайменше 50 км.

"Щоб зменшити ризик для людини наприклад для самого сапера для самого кінолога. Пускаєтьться собака, вона провіряє місцевість. якщо немає ніякого виявлення дальше пускається робот, для візуального огляду, дальше сапер в костюмі, а тоді вже всьо. Може вже будь хто ходити", - говорить Іван Вільха, миротворець, військовослужбовець ЗСУ.

Після офіційних привітань - обійми рідних. Вперше на руки свою дочку бере Сергій Дорогавцев.

Частина миротворців у Косово налагоджували місцеву інфраструктуру. Розчищали дороги та річку. Також українські військові разом із місцевою поліцією наводили порядок під час останніх місцевих сутичок.

"Ворогуючі сторони знову між ними стався конфлікт, була спецоперація поліції. І нас так само залучали розблокування доріг і місцевого населення. Була небезпека тому що багато зброї на території Косово, так як країна після війни робили все для того щоб усі повернулися живими та здоровими", - говорить Сергій Ковальчук, командир підрозділу, військовослужбовець ЗСУ.

Тепер для миротворців заслужений відпочинок. Місяць відпустки. У свою військову частину повернуться наприкінці липня.