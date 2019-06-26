Ситуация вокруг Славянского колледжа Луганского национального аграрного университета остается напряженной. Коллектив учреждения заявляет о рейдерском захвате и требует дать правовую оценку действиям и.о. ректора Луганского университета, который издал приказ о перемещении структурных подразделений университета в корпус Славянского аграрного колледжа.

«Когда мы пытаемся добиться справедливости, нам говорят - обращайтесь в суды. Но ведь мы прекрасно понимаем, что этот процесс длительный, и он будет идти, может быть, не один месяц, а за это время измениться может очень многое. К примеру, 18 июня они уже приняли приказ о том, чтоб закрепить за ЛНАУ аудитории на втором административном этаже, который находится в оперативном управлении Славянского колледжа», - сказала бывший директор Славянского колледжа ЛНАУ Татьяна Плахова.

С коллективом колледжа встретились народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская и Юрий Солод. Ранее оппозиционные депутаты инициировали создание рабочей группы, в которую вошли представители министерства, педагогических коллективов и общественность, чтобы не опустить ликвидацию колледжа. Несмотря на то, что рекомендации рабочей группы не были учтены, народные депутаты нацелены отстаивать учебное заведение, используя для этого все законные механизмы.

«В нарушение всех решений рабочей группы руководство университета решило провести вот такое, со слов коллектива колледжа, совершенно беззаконное действие. Мы мобилизуем все усилия и подключаем адвокатскую группу, которая будет юридически сопровождать этот процесс в суде. Недопустимо, чтобы в этот предвыборный период безвластия в стране процветало еще и беззаконие в отношении учебных заведений», - заявила Наталия Королевская.

Оппозиционный депутат намерена обратиться к руководству областной прокуратуры и полиции с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и дать ей правовую оценку. Кроме того, ранее Юрий Солод сделал депутатские запросы в Генпрокуратуру и Администрацию президента.

Заседание суда относительно законности увольнения бывшего директора Славянского колледжа Луганского национального аграрного университета состоится 18 июля.