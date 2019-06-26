"Молоді - житло, роботу, бізнес". Очільник парламентського комітету соцполітики Каплін, разом з однодумцями - розробив і подав на розгляд до Верховної Ради законопроект. Запевняє, цей документ, справжня революція в соціальному та економічному захисті сьогоднішніх студентів і школярів, які вже завтра зіткнуться з реаліями життя.

"Всі попередні скликання ВРУ, всі попередні президенти й міністри постійно гралися з темою житла для молоді, бізнесу для молоді. Роботи для молоді. В результаті молодь залишилася без житла, молодь залишилася без. Наша команда разом з комітетом з соціальної політики створила унікальний продукт - унікальний закон, який реально вирішує питання працевлаштування молоді, бізнес-ініціатив молоді і забезпечення молоді житлом", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.