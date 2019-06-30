Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели на кордоні незаплановану зустріч [ Редактировать ]
На кордоні двох Корей сьогодні відбулася незапланована зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Узгодили її лише напередодні. Подія ця - історична: уперше американський президент ступив на землю Північної Кореї.
Докладніше про переговори - у наступному сюжеті.
Неочікувано та раптово. Очільник Білого Дому Дональд Трамп навідався у Пханмунджом - демілітаризовану зону між двома Кореями - на зустріч зі своїм північнокорейським колегою.
Глави двох країн привітали один одного, і після того Трамп символічно ступив на територію КНДР - таким чином, став першим в історії президентом США, який відвідав Північну Корею.
Потім американський лідер запросив Кім Чен Ина в Білий дім. За словами Трампа, який перебуває з офіційним візитом у Південній Кореї, він уже давно запланував відвідати демілітаризовану зону. Але ідея запропонувати Кіму бути на зустрічі - спала йому лише кілька днів тому.
"Чесно скажу: був дуже здивований вранішнім повідомленням про те, що ви хочете мене бачити. А вже вдень дізнався, що надійшла офіційна пропозиція зустрітися", - заявив Кім Чен Ин, лідер КНДР.
Зустріч двох лідерів тривала близько години. Вони домовилися відновити перемови щодо ядерного роззброєння - для цього сторони сформують команди переговірників, які зустрінуться вже найближчими тижнями.
Разом із тим, на даному етапі - Трамп відмовився скасувати впроваджені щодо КНДР економічні санкції.
"Вони залишаються в силі. У якийсь момент - я дуже цього чекаю - їх знімуть. Мені не подобається, що на цю країну накладені санкції. Я хотів би їх скасувати, але не тепер", - підкреслив Дональд Трамп, президент США.
Це були вже треті переговори глав Сполучених Штатів і КНДР. Попередні дві зустрічі у Сінгапурі й Ханої були визнані провальними.
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