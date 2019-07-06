В эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер" политики и эксперты обсудили тему под названием "Обратный отсчет".

- Панове, вибори вже через 2 тижні. Одне "але", що в нас з ЦВК. Чи буде в нас проблема із визнанням результатів виборів, жеребкування? Що робимо?

"Вперше в липні вибори. На фоні того, що хтось випустився, хтось копає, сажає, на вулиці 32-34 градуси, і зараз ще відкласти вибори, витратити сотні мільйонів. Це просто буде ганьба. За будь-яких умов треба приймати мудре рішення - завершити швидше вибори, оновлювати парламент. Там сидить 28 людей максимум. Треба це змінювати швидше", - зазначив Анатолій Гриценко, лідер "Громадянської позиції"

- Пане Володимире, як ви вважаєте, з якою найбільшою проблемою чи особливістю зіткнеться ця Рада, яка буде обрана, дивлячись на ті дослідження що ми маємо натепер? І, наскільки роль велика буде належати саме мажоритарним кандидатам?

"Мені бачиться, що дискусія з приводу, чи вони потрібні чи непотрібні - це балаканина. Проблема в іншому - що ці вибори дадуть? Чи є розуміння сьогодні того, що відбувається в українському суспільстві, чим живуть люди? Ось ми зараз з вами розмовляємо, я думаю, що люди, які дивляться нас, не розуміють, про що ми ведемо розмову. Проблема в іншому - чи розуміють сьогодні політичні партії, кандидати, які балотуються в мажоритарних округах, які проблеми є пекучими для людей. Чи вибудоване в них бачення того, як далі треба організувати роботу Верховної Ради України? Вірите, я тривалий час працюю на окрузі. І, коли ми говоримо про якісь політичні проблеми, люди ставлять нам одну вимогу - дайте нам можливість жити. А якщо не можете створити такі можливості - то не заважайте нам жити.

Я хочу сказати, що у людей сьогодні, я можу взяти Полісся, в першу чергу вийшла проблема доріг. Місцевих доріг абсолютно немає, через це люди потрапили в повну ізоляцію. Транспортного сполучення немає, щоб добратися до лікарні, треба найняти приватну особу, заплатити відповідні гроші. Те, що назвали медичною реформою і демонстрували наші політики - вона призвела до повної руйнації тої системи, яка працювала. Це відсутність роботи, мізерні заробітні плати, стан медицини і, нарешті, я мушу вам сказати, що сьогодні за 4 роки, я від людей отримав 8,5 тисяч заяв. 97% з них - це рак, серцево-судинні захворювання, катаракти, суглоби і таке інше. Мені часто говорять, що має працювати система і закони. Але по суті нічого не можемо зробити, щоб ця система і закони працювали.

Ситуація з пенсіями сьогодні звучить, як прокляття з вуст людей - "щоб ви всі жили на мінімальну пенсію". Зараз уряд Гройсмана ощасливив перед виборами. Якщо жінки мають 30 років стажу, а чоловіки - 35, то їм добавлять 500 грн, щоб не менше 2000 грн рівень був. Але запитують люди, в яких 29 років стажу, 29 років і 7 місяців, а їм добавили аж 67 грн, як вирішити цю проблему? Якби всі політичні партії, депутати сконцентрують увагу на цих та інших ключових проблемах, тоді ми вималюємо бачення, що необхідно зробити.

Щодо мажоритарників. Вони будуть дуже дорогими, бо я розумію, що сформувати одноосібну коаліцію буде складно. Навіть, якщо її сформують, це буде певною мірою виглядати, як узурпація влади. Оскільки тоді виникає спокуса чинити так, як до цього чинила парламентська коаліція, яку складала БПП, зараз - "Європейська солідарність". Доречи, у людей виникає гасло - "Захистимо європейське майбутнє України". Виникає питання - "Від кого захищати"? Від людей? Вони не хочу нормальне цивілізоване життя? В нас закликають або захищати або воювати. А не як ні хочуть сказати, як організуємо життя для людей.

Мені бачиться, що парламент має об’єднати найбільшу кількість людей, які б зрозуміли про спільну відповідальність за те, що буде в країні. Треба вдихнути життя в країну. Мені бачиться головне, що розуміють добре всі учасники перегонів", - сказав народний депутат Володимир Літвін.

"Ви сказали про округи. Давайте скажемо правду, Володимире Михайловичу, я не знаю яку суму отримали, наприклад, на ваш особистий округ за ці роки. Але ж вона неспівставна з іншими депутатами в інших округах. І загалом, близько 5 млрд в такому ручному режимі давали на округи для того, щоб хтось міг перебратись. Комусь випадало трошки, а комусь - в 5-10 разів більше. І прізвища, кому більше - вони відомі, і ваше там було, ви не будете цього заперечувати. І тому, принципова річ, в четвер парламент буде голосувати за виборчий кодекс. Я думаю, що там збереться більшість, щоб вимагати скасувати цю мажоритарну складову", - сказав Анатолій Гриценко.

"Я думаю, що не варто переходити на прізвища. Я подавав до НАБУ заяву з приводу того, як розподіляються субвенції. Я думаю, що треба спокійніше давати оцінки. По-друге, давайте скажемо, що в нас будь-яка система виборча не є досконалою, бо я можу назвати вам, яких людей заводити в партійні списки. Я би порадив, перед тим, як давати оцінку, прийти на округ і попробувати скупити людей на окрузі, коли ви стоїте і слухаєте про біль людей, в яких немає до кого звернутися", - додав Володимир Літвін.

"Вся страна заинтересована в том, чтобы наши выборы были признаны демократичными и законными. Меня очень настораживает та ситуация, что сегодня Верховный совет отказывается от того, чтобы наблюдатели из Европы принимали участие в наших выборах. Это нанесет сильный ущерб и политическому имиджу Украины, в том числе. Это первый вопрос. Второй вопрос - за последние 5 лет мы заигрались в большую политику. Эта большая политика вообще оставила там далеко простого жителя Украины с его проблемами. За эти полгода, в которых мы сейчас участвуем в активных политических кампаниях, это еще более усугубляется. На период, когда Верховный совет принимает решение, выберет правительство, назначит премьер-министра, ситуация уже может дойти до тупиковой, потому что сегодня те проблемы, которые накопились, в сентябре месяце могут оказаться неразрешимыми. Мне кажется, основным заданием для президента должно быть - немедленно сформировать правительство, а сегодня уже решать проблемы, связанные с энергообеспечением, остановкой роста размера коммунальных тарифов, социальными проблемам", - заявил Александр Попов, політик, голова КМДА (2010-2014).

"Зараз у нас вже почався липень. До цього часу в парламенті навіть не подана бюджетна декларація на формування бюджету наступного року. Цей уряд, таке враження, що її і не подасть до кінця своєї каденції. Питання полягає в тому, які будуть ціни на газ, курс гривні, соціальні стандарти? Дійсно, загралися в політику", - додав Іван Крулько, народний депутат від партії "Батьківщина".

"Мы говорим про развитие. Но страна находится в состоянии войны. Возьмите любую социологию, что волнует людей. Первое - остановить военные действия. Второе - ЖКХ. Третье - инфраструктура и дороги. Без мажоритарщиков очень сложно эти проблемы решать", - добавил Виталий Саутенков, депутат Одесской облрады, "Оппозиционная платформа - За жизнь".

- В нас зараз Мінський процес активізувався. В нас зараз є нове призначення - Леонід Кучма. В нас є певний прогрес (не оцінка), але в нас є 4 полонених, яких повернули. Що далі буде відбуватись? Як нова Верховна Рада може вплинути на цей прогрес? Реальна перспектива вдалих для нас переговорів?

"Для того, чтобы сохранить лицо страны перед мировым сообществом, надо вернуться к теме Минских соглашений. Верховный совет заблокировал реализацию этого проекта, хотя эта дорожная карта, хоть и не расписана до конца, но там есть направления. Нужно было дискутировать, но довести этот процесс до завершения. Сегодня все европейское сообщество и США в который раз подсказывают "идите этим путем", а мы постоянно сопротивляемся. Нас перестают уважать за это. С моей точки зрения, мы должны каждый день, каждый час заниматься тем, чтобы решить эту проблему до конца в этом направлении. Если есть спорные вопросы, об этом, кстати, и Зеленский говорит, давайте выносить их на референдум, на дискуссию, в парламент. Но этим надо заниматься. Мы сейчас делаем вид, что процесс идет. На самом деле, он остановлен", - заявил Попопв.