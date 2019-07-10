В Харькове в третий раз напали на приемную Юрия Бойко [ Редактировать ]
В Харькове в ночь с 9 на 10 июля на общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и "Оппозиционной платформы - За жизнь" было снова совершено нападение. Это уже третье нападение на приемную, открывшуюся 26 июня.
Злоумышленники облили стены красной краской, жгли фаеры и пытались пробить дверь, чтобы забросить в помещение бутылку с "коктейлем Молотова".
На месте работают правоохранительные органы.
Невзирая на то, что нападения являются однотипными, хулиганствующие молодчики до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности.
Также в Харькове продолжаются провокации против кандидатов-мажоритарщиков, баллотирующихся от "Оппозиционной платформы - За жизнь". По городу развешивают фейковые борды, ставят палатки с явно неправдивыми и клеветническими текстами в адрес кандидатов. При этом ни полиция, ни городская власть, невзирая на все поданные нами заявления о правонарушениях, никак не реагируют. Более того, размещение агитационных бордов нашей политсилы блокируется.
Учитывая, что такая же ситуация происходит еще в трех крупных городах - Одессе, Днепре и Запорожье - вывод напрашивается один: против ""Оппозиционной платформы - За жизнь"" и ее кандидатов запущена целенаправленная кампания по дискредитации. Но как бы не "старались" наши оппоненты, избиратель точно знает, кто и зачем это делает. Люди поддерживают "оппозиционную платформу - За жизнь", и рейтинг нашей партии ежедневно растет.
А всем нашим оппонентам заявляем - учитесь проигрывать достойно. Мы все равно победим, людей не обманешь!
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