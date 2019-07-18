На США налетів ураган "Баррі" [ Редактировать ]
На США налетів ураган "Баррі". Під удар потрапив штат Арканзас. Там стихія спричинила масштабні повені. В деяких районах оголосили надзвичайний стан. З міркувань безпеки перекрили дорожній рух на кількох магістралях. Чи є постраждалі від шторму - невідомо. Нині "Баррі" просувається вглиб країни і вже досяг сусіднього штату Іллінойс. Місцевих жителів закликають не ризикувати і пересидіти негоду вдома.
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