На США налетів ураган "Баррі". Під удар потрапив штат Арканзас. Там стихія спричинила масштабні повені. В деяких районах оголосили надзвичайний стан. З міркувань безпеки перекрили дорожній рух на кількох магістралях. Чи є постраждалі від шторму - невідомо. Нині "Баррі" просувається вглиб країни і вже досяг сусіднього штату Іллінойс. Місцевих жителів закликають не ризикувати і пересидіти негоду вдома.