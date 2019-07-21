Співголова партії "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко поділився планами та завданнями партії в парламенті.

Як ви оцінюєте голосування? Чи вважаєте, що вибір людей відображений коректно? Або порушень було забагато?

- Я очень доволен, что выборы состоялись. Потому что каждый день пребывания того парламента при должности приносил массу проблем и трагедий в стране. И то, что этот парламент сменен - уже хорошо. Это эволюция. Самое главное, что выборы состоялись. Теперь задача - защитить результат. Мы видим очень много попыток сфальсифицировать результат и поэтому, я хочу призвать всех наших активистов и сторонников не расслабляться, продолжить работу и удержать результат. Одновременно хочу поблагодарить всех граждан за то, что пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. Это великий день и я считаю, что он войдет в историю. Сегдня страна выбрала мир и развитие. И это безусловно хорошо.

Наскільки довго триватиме питання формування нового уряду і формування нової коаліції?

- Верховный совет должен собраться как можно быстрее, потому что ситуация в стране требует немедленных решений и люди ждут быстрых принятий решений - увеличить социальные выплаты, принести мир в страну. Люди расчитывают на то, что новый парламент решит их проблемы. Мы не имеем права их разочаровывать.

- Чи готові Ви формувати коаліцію з партією "Слуга народу"?

Надо понимать несколько вещей: первое - для нас принципиально выполнить то, что нам наказали избиратели: приведение к миру, увеличить пенсии, снизить тарифы. И все, кто будет разделять это с нами будут нашими партнерами. У меня перед глазами появляются постоянно наши митинги, особенно в прифронтовых городах, где люди, когда заканчивается митинг подходят и просят нас только не обмануть. Вот это свято, а портфели, коалиции - это второстепенные вещи.

Що буде з головною соціальною проблемою - тарифами? Чи збережуться старі високі тарифи у новому опалювальному сезоні?

У нас парламентско-президентская страна. И парламент у нас главный, и от него зависит, будут ли снижены тарифы и приняты соответствующие законы. Мы подпишем новый контракт по поставке газа. Здесь нам не нужен представитель власти, будет прямой контракт между Россией и потребителями Украины. Это уже будет снижение.



А якщо станеться так, що новий парламент не виконає тих обіцянок, які озвучує?

Это будут внеочередные выборы в парламент, потому что новые парламентарии должны оглянуться и посмотреть на тех, кто был до них в Раде.