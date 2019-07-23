Пользователь сайта знакомств случайно наткнулся на анкету жены [ Редактировать ]
Пользователь сайта знакомств случайно наткнулся на анкету своей жены. Об этом он написал на социальном новостном сайте reddit.
По словам мужчины у него не было договоренностей с женой о свободных отношениях. Он рассказал, что обратился к приложению знакомств во время отъезда своей супруги в командировку.
"Я даже не знаю, почему, - у меня не было каких-либо намерений, но я это сделал", - написал он.
В первый раз он удалил приложение, даже не начав переписываться. Однако в последующую командировку супруги ему вновь стало скучно, и он попробовал снова. Однако, наткнулся на профиль супруги.
"Я прочитал ее профиль, это была она. Даже есть фото, где я вырезан", - заметил мужчина и добавил, что поставил жене лайк.
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