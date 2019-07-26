Дострокові вибори: ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів [ Редактировать ]
100 відсотків. Центральна виборча комісія опрацювала всі електронні протоколи на позачергових виборах до Верховної Ради. Тож, до парламенту проходять 5 партій.
Перша - "Слуга народу" - понад 43 відсотки голосів.
Друга - "Опозиційна платформа - За життя". За неї проголосували більш як 13 процентів виборців.
Далі йдуть "Батьківщина" та "Європейська солідарність" - в обох трохи більше, ніж 8 відсотків.
І останньою проходить партія "Голос". Її підтримали майже 6 процентів громадян.
Решта політсил не набрали необхідні 5 відсотків, щоб потрапити до Верховної Ради.
Нагадаю, офіційні результати виборів ЦВК зможе оголосити лише після опрацювання усіх протоколів із мокрими печатками. На це у комісії є час до 5 серпня.
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