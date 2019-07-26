100 відсотків. Центральна виборча комісія опрацювала всі електронні протоколи на позачергових виборах до Верховної Ради. Тож, до парламенту проходять 5 партій.

Перша - "Слуга народу" - понад 43 відсотки голосів.

Друга - "Опозиційна платформа - За життя". За неї проголосували більш як 13 процентів виборців.

Далі йдуть "Батьківщина" та "Європейська солідарність" - в обох трохи більше, ніж 8 відсотків.

І останньою проходить партія "Голос". Її підтримали майже 6 процентів громадян.

Решта політсил не набрали необхідні 5 відсотків, щоб потрапити до Верховної Ради.

Нагадаю, офіційні результати виборів ЦВК зможе оголосити лише після опрацювання усіх протоколів із мокрими печатками. На це у комісії є час до 5 серпня.