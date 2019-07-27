Олег Погодин: в 52 округе фиксируется тотальная бездеятельность правоохранительных органов [ Редактировать ]
В 52 избирательном округе с центром в Торецке нашим штабом фиксируется тотальная бездеятельность представителей правоохранительных органов. Об этом заявил кандидат в народные депутаты по 52 округу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Погодин.
По его словам, 19 июля избирательным штабом был зарегистрирован ряд заявлений в правоохранительные органы о попытках подготовки в населённых пунктах, которые входят в 52 округ, массового подкупа избирателей.
"Нам известны даже фамилии и имена тех организаторов, которые готовили так называемую сетку, по которой затем людям массово раздавали деньги. Тем самым совершая уголовное преступление. Даже сейчас мы продолжаем фиксировать факты выдачи денег за голосование 21 июля в пользу кандидата Евгения Яковенко. Но полиция, к сожалению, продолжает бездействовать, следственные действия не производятся", - подчеркнул Олег Погодин.
Он также отметил, что Донецкий областной окружной административный суд рассматривает иски абсолютно поверхностно.
"Коллегии судей молниеносно выносят свои решения, буквально за 15-20 минут, при этом копируются целые абзацы из предыдущих решений по другим нашим искам. Это еще раз доказывает абсолютную зависимость судебной системы, заангажированность судей", - сказал Олег Погодин.
Кандидат в народные депутаты по 52 округу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" сообщил, что его штаб уже обратился с апелляцией в суд высшей инстанции в Краматорске.
"Мы надеемся на справедливое решение и защиту голосов избирателей 52 округа. На данный момент для меня, как кандидата в нардепы, это самое главное", - подчеркнул Погодин.
Напомним, в день выборов, 21 июля, в 52 округе зафиксировано более 500 фактов нарушений – массовые вбросы бюллетеней, минирования участков, «карусели», поврежденные коробки с бюллетенями, затягивание процедуры подсчета голосов, переписанные по несколько раз протоколы участковых избирательных комиссий.
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