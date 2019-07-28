Людяність, яка не має кордонів. Майже чотири з половиною мільйони гривень зібрали поляки для родини загиблого заробітчанина з Прикарпаття. Василь Чорней помер у червні, в Польщі. Йому стало зле на роботі, та замість лікарні польська роботодавиця вивезла чоловіка у ліс.

Про трагедію, яка сколихнула українців та поляків - розкаже Жанна Дутчак.

Щоразу, коли Наталя згадує свого Василя - не може стримати сліз. Жінка втратила чоловіка, а їхні троє дітей - люблячого батька.

"Важко, сниться. Ми любили футбол грати двоє".

"Найважче Юрчик хлопчик переніс цю ситуацію. Він на вечір фотографії під подушку витягати, плакати. Стараюся що він менше видів що я плачу. Аби йому було легше", - говорить Наталія Чорней, вдова Василя Чорнея.

Василю Чорнею було лише тридцять шість. Працював у Польщі нелегально - виготовляв домовини. На роботі чоловікові стало зле, але швидку ніхто не викликав. Натомість, як кажуть свідки, - власниця майстерні вирішила позбутися працівника. І вивезла його у ліс. Тіло Василя, присапане тирсою, знайшли через кілька днів у лісосмузі - за сто тридцять кілометрів від майстерні.

Без годувальника залишлиися дві сім'ї. Окрім своєї родини, чоловік допомагав ще хворим батькам. Його мати майже осліпла після серйозної онкооперації.

У Польщі ця трагедія набула нечуваного розголосу. Небайдужі люди навіть організували збір коштів. Понад п'ять тисяч поляків пожертвували шістсот тисяч злотих.

"Получили дітки картку з банку, тепер вони до повноліття і потім навіть на науку, Польща зібрала гроші, вони будуть получати", - говорить Марія Чорней, мати Василя Чорнея.

Діти отримуватимуть постійні виплати аж до повноліття і протягом навчання після завершення школи. Рідні Василя кажуть - навіть не сподівалися, що так багато людей відгукнуться на їхню біду. Наталя працює медсестрою, прогодувати родину сама не змогла б.

"Вдячна, вдячна їм дуже, що є такі люди які вміють співчувати. І розуміють чуже горе. + Там є такі люди, що навіть останнє віддавали", - говорить Наталія Чорней, вдова Василя Чорнея.

Але головне питання - що стало причиною смерті чоловіка і хто винен у цьому? Відповіді немає і досі.

"Кажуть, що якась експертиза остання, ще нема її кінця. Чи його живого вивезли в ліс чи мертвого, ніхто не знає. Чи то воно скривається, чи ми не будемо знати, ми не години це знати", - говорить Наталія Чорней, вдова Василя Чорнея.

Справу українського заробітчанина розслідує польська поліція. Власниця майстерні, де працював Василь, вже зізналася - вона вивезла чоловіка в ліс і залишила там помирати. Люди кажуть - працівники-нелегали безслідно зникали з цього підприємства і раніше.

"Ще до цього часу вроді двох тоже не стало із того робочого місця. Кажуть, що зникли з роботи просто пропали безвісти. Ніхто не знайшов і не знав", - говорить Дмитро Чорней, батько Василя Чорнея.

Трагедія Василя Чорнея привернула увагу до питання українських нелегалів у Польщі. Скільки таких підприємств, де наші люди працюють без жодного захисту та сподівань на допомогу - невідомо. Лише за офіційними даними, за півроку в консульському окрузі Посольства України в Польщі - зафіксовали 125 смертей, у тому числі на виробництві.