На Черкащині триває фестиваль авіаторів-любителів [ Редактировать ]
Всеохоплююча небоманія. Фестиваль авіаторів-любителів вже третій день триває на Черкащині. Десятки власників літаків з усіх куточків країни - представили техніку на будь-який смак: від літальних апаратів відомих конструкторів до саморобних. Для глядачів вони влаштували справжнє шоу з майстер-класами пілотування, та повітряними подорожами. Головна мета фестивалю - кажуть організатори - зібрати всіх любителів неба в одному місці.
"Дуже багато людей не змогло привезти свої літаки, ті , які вони роблять, вони на половину в зробленому стані , скажімо так. Тому що це тоже кошти - придбати двигун, колеса - це все кошти. Це все стягується роками , люди їх складають в гаражах , такі спілки є, находяться кошти , ідея - і мрії збуваються". - говорить Віктор Маслій, конструктор з Вінниці.
"Коли я сюди попав начебто мені душа цього аеродрому нашептала …ну от я хочу щоб тут були польоти , я хочу щоб тут були люди, які продовжують династію тих пілотів, які тут вчилися, тренувалися, тут був аеродром кіровоградської льотної академії", - говорить Володимир Осічнюк, співорганізатор фестивалю.
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