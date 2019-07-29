Мільйонні борги із зарплати. У Миколаєві колишні працівники одного із заводів вийшли на акцію протесту. Чому їм роками не виплачують гроші? З'ясовувала Марина Михайловська.

Близько півсотні колишніх суднобудівників зібралися сьогодні біля Миколаївського заводу. Колишні працівники вимагали, аби з ними розрахувалися. Їх усіх звільнили через скрутне фінансове становище підприємства. Пані Світлана пропрацювала тут майже сорок років. Минулої осені жінку скоротили, не виплативши ані зарплатні, ані вихідної допомоги.

"5 лет нам вешали лапшу: подождите, потерпите, у нас все будет", - говорить Світлана Димова, колишня працівниця ДП "Миколаївський суднобудівний завод".

І це типова історія для державного підприємства "Миколаївський суднобудівний завод". Колись він був одним із найбільших кораблебудівних підприємств України. Та зрештою став лідером серед боржників. Проблеми з виплатою зарплатні та відрахуваннями до різноманітних фондів розпочалися через відсутність замовлень. Минулого тижня "Укроборонпром" перерахував підприємству понад 85 мільйонів гривень. Працівники вперше за 5 років отримали гроші. Але виявилося, що на всіх коштів не вистачило.

"Если на эти 54 млн, которые были основная задолженость по зп, выплатили еще 34.7 млн на компенсации, я ж думаю, что эти 34 млн были выплачены с учетом компенсации на эти 54 миллиона? Тем, которые работающие хватило, а нам не хватило", - говорить Валентин Євецький, колишній працівник ДП "Миколаївський суднобудівний завод".

З Миколаївського суднобудівного заводу за останні роки звільнили майже півтисячі людей. Працюючих дещо більше 300. Керівник підприємства запевнив: усі гроші, які отримали, виплатили. А розрахуватися повністю зі звільненими зараз не можуть.

"Сума компенсации за затримку по выплате зарплаты уволеным существует, и это ваше законное право. Она будет выплачиваться с тех контрактов, которые нам обещали здесь. Это корвет, это крейсер. Сейчас деньги взять негде", - говорить Валерій Калашніков, гендиректор ДП "Миколаївський суднобудівний завод".

За словами гендиректора, тепер завод має заробити не лише на погашення боргу, а й на те, щоб повернути державі 86 мільйонів. А от учасники акції переконані - мали б отримати ще по кілька десятків тисяч гривень. І побоюються, що про решту заборгованості можуть забути.