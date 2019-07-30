Киевское метро откажется от "зеленых" карточек [ Редактировать ]
В метро Киева откажутся не только от жетонов, но и от "зеленых" карточек, которое ранее пассажиры могли пополнять в кассах, передает "Униан".
"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. Карточки метро не продаются, проходить еще можно", - говорится в сообщении. Полный отказ от одноразовых жетонов пройдет 31 октября.
Напомним, на некоторых станциях в Киеве жетоны перестали не только продавать, но и принимать.
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