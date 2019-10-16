В Румынии назначили нового премьер-министра. Им стал Людовик Орбан, сообщает "Укринформ".

"Надеюсь, что работа переходного правительства под руководством Людовика Орбана будет успешным. Правительство будет переходным до очередных парламентских выборов", - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Президент Румынии озвучил главные цели нового правительства: подготовка и проведение очередных президентских выборов, а также утверждение бюджета на 2020 год.

Так, в предстоящие 10 дней парламент Румынии должен проголосовать за утверждение нового правительства и его программы.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с президентом Румынии.