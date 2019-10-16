В Румынии назначили нового премьер-министра [ Редактировать ]
В Румынии назначили нового премьер-министра. Им стал Людовик Орбан, сообщает "Укринформ".
"Надеюсь, что работа переходного правительства под руководством Людовика Орбана будет успешным. Правительство будет переходным до очередных парламентских выборов", - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.
Президент Румынии озвучил главные цели нового правительства: подготовка и проведение очередных президентских выборов, а также утверждение бюджета на 2020 год.
Так, в предстоящие 10 дней парламент Румынии должен проголосовать за утверждение нового правительства и его программы.
Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с президентом Румынии.
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