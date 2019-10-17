Гороскоп удачи на 18 октября: кого ждет успех [ Редактировать ]
Судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 18 октября.
И вот, тройка везунчиков этого дня:
1. Близнецы
Рожденные под этим знаком зодиака слишком уверенны в себе и эта уверенность передается окружающим. Удача сопутствует вам в этот день, вы будете победителем.
2. Дева
Представителям этого знака зодиака в этот день стоит уделить больше внимания карьерному росту, ведь везение ваш верный товарищ и у вас все получится.
3. Козерог
Рожденным под этим знаком зодиака везет не так часто, как того хотелось. Но вот 18 октября именно тот день, поэтому рвите все и всех.
Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в октябре. А также, кому повезет на этой неделе.
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