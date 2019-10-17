Судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 18 октября.

И вот, тройка везунчиков этого дня:​

1. Близнецы

Рожденные под этим знаком зодиака слишком уверенны в себе и эта уверенность передается окружающим. Удача сопутствует вам в этот день, вы будете победителем.

2. Дева

Представителям этого знака зодиака в этот день стоит уделить больше внимания карьерному росту, ведь везение ваш верный товарищ и у вас все получится.

3. Козерог

Рожденным под этим знаком зодиака везет не так часто, как того хотелось. Но вот 18 октября именно тот день, поэтому рвите все и всех.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в октябре. А также, кому повезет на этой неделе.