26 октября православная церковь чтит память мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора.

Святой Карп был родом из города Пергама, расположенного в Малой Азии. Его поставили епископом Фиатиры (города, находящегося на юго-востоке от Пергама). К Карпу приходило множество людей, которые, слушая его проповеди, укреплялись в вере и принимали крещение.

Еще 26 октября отмечается празднование Иверской иконы Божьей Матери. Эта православная икона почитается как чудотворная. На ней изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре в Греции.

Традиции 26 октября

На Агафона крестьяне наводили порядок в бане (чистили печь и емкости для воды, заменяли сгнившие доски и лавки), настаивали целебные травы на полке протопленной парилки, из бани выгоняли банника.

Банник – опасный для моющихся людей дух бани, которого обычно винили во всех неудачах, происходящих в парной. Жил он в крестьянской бане и мог облить кипятком, бросаться раскаленными камнями и даже живьем содрать кожу с человека. Убегать от него нужно задом наперед, в противном случае он может до смерти запарить.

Зачастую банника представляли в виде маленького, но очень сильного старичка. Он был голый, с длинной бородой, покрытой плесенью. Порой он мог явиться человеку в страшном обличье – высокий черный и мохнатый человек, с железными руками, длинными волосами и когтями. По поверьям, банный дух может превратиться в кота, собаку, лягушку и даже зайца.

Люди, приходящие в парную, старались умилостивить живущего в ней духа. Ему оставляли кусочек мыла, в кадушках немного воды, а в углу – веник. Выстроив новую баню, хозяин приносил в жертву баннику черную курицу, которую нужно было задушить и, не ощипывая, закопать у порога. Иногда банник обитает с женой и детьми. В бане старались не мыться в одиночестве, а также после захода солнца и ночью.

В этот день лечили людей, больных эпилепсией.

Еще 26 октября наши предки делали оберег на ценные вещи. Чтобы ценности всегда оставались в сохранности раз в году нужно сделать специальный оберег от покражи и потери дорогих вещей. Для этого на середину стола положите вещь, которая вам дорога, трижды перекреститесь и, глядя на неё, прочтите заговор:

Что категорически запрещено делать в День Иверской иконы Пресвятой Богородицы

Сквернословие

Рукоделие

Работа по дому (особенно беременным)

Приметы на 26 октября

Петух вечером неожиданно начал кукарекать – к перемене погоды.

Петухи рано утром запели – к потеплению.

Облака с юга быстро по небу бегут – к непогоде.

Солнце восходит из-за туч – к перемене погоды.

Облака красного цвета – к дождю. Если они с юга идут – к порывистому ветру.

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