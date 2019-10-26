В Украине переведут часы на зимнее время [ Редактировать ]
В воскресенье, 27 октября, в 04.00 по киевскому времени в Украине отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Следует отметить, что перевод часов регламентируется правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.
Кабинет министров Украины, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы, постановил внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.
Ранее сообщалось, как влияет на организм перевод часов на зимнее время.
по теме
Возле Ocean Plaza в подземном переходе нашли труп
В субботу, 26 октября, в Голосеевском районе Киева обнаружили жуткую находку
Боевики обстреляли 13 населенных пунктов
Противник обстреливал позиции подразделений бойцов из минометов калибра 82 мм
В Днепре произошло серьезное ДТП (видео)
Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения и с места ДТП уехали на эвакуаторе
26 октября: какой сегодня праздник
26 октября - 299-й день года (300-й в високосные годы) в григорианском календаре
Водитель задавил маму с ребенком на переходе (видео)
В пятницу, 25 октября, в Днепре на пересечении Чернышевского и Гоголя случилось жуткое ДТП