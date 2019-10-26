В воскресенье, 27 октября, в 04.00 по киевскому времени в Украине отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Следует отметить, что перевод часов регламентируется правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Кабинет министров Украины, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы, постановил внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Ранее сообщалось, как влияет на организм перевод часов на зимнее время.